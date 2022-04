Due gol in sei minuti contro Dallas: adesso subito un altro derby per Houston…

Dopo la beffa contro Dallas, adesso c'è Austin nello snodo dei derby texani della MLS...

La Houston Dynamo spera di riprendersi dalla delusione del derby del Texas (2-1 a favore di Dallas nello scorso weekend e cannone El Capitan ancora in sospeso perché si trattava solo del derby d'andata). Lo può fare tornando sul luogo del delitto..."sportivo", contro un altro rivale texano al PNC Stadium, ospitando la squadra dell'Austin FC alla ricerca della prima vittoria in trasferta contro un altro club texano.

La Dynamo è stata la squadra migliore per tutta la prima ora di gioco nella sconfitta per 2-1 nel Derby del Texas contro Dallas sabato scorso, prima di subire gol all'87esimo e al 93esimo minuto. È stato un risultato straziante sotto la guida del boss di Houston, Paulo Nagamura, ma la Dynamo non vuole demordere. "Un altro derby, un altro classico e questa volta contro una squadra che sta andando molto bene. I ragazzi hanno risposto molto bene questa settimana", ha detto Nagamura.