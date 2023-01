Duncan Ferguson nuovo allenatore del Forest Green Rovers: il presidente gli offre un hamburger vegano ma…

Anche il nuovo manager si deve adeguare…alla linea verde del club

di Sergio Pace -

Un club che abbraccia la sostenibilità da ogni punto di vista: maglie da gioco realizzate con i fondi del caffè riciclati, bottigliette d’acqua riutilizzabili, autobus elettrico a zero emissioni per le trasferte e…cibo vegano. È il Forest Green Rovers che a maggio ha conquistato per la prima volta nella storia la promozione in League One, la terza serie inglese.

I Rovers adesso dovranno lottare con tutte le proprie forze per tirarsi su dall’ultimo posto in classifica

In settimana è stato annunciato come nuovo allenatore l’ex stella dell’Everton, lo scozzese Duncan Ferguson, al posto dell’esonerato Ian Burchnall (solo 5 vittorie in 28 partite).

Nel corso del suo primo evento mediatico, al nuovo manager è stato offerto dal presidente del Forest Green Rovers e proprietario di Ecotricity, Dale Vince, un hamburger vegano. “Non vedo l’ora di provarlo! Non credo di aver mai provato prima del cibo vegano. Sono deliziosi vero? Molto carini, non vedo l’ora di mangiarli più tardi!”, la reazione di Ferguson, non proprio convintissimo all’idea di assaggiare l’hamburger, che ha divertito non poco i tifosi: “Non è possibile che Ferguson non sappia nemmeno cosa sia un vegano”, “Tutto ciò non ha prezzo, Duncan Ferguson sta imparando a conoscere il veganismo. Sì, le patatine sono vegane”.