E’ derby anche sui cuccioli: la FCSB non li adotta, perché quelli della Dinamo Bucarest sono “i cani”…

Derby totale a Bucarest. Prima del 6-0, la FCSB, ex Steaua, non partecipa alla campagna per l'adozione dei cani...proprio perché il nick dei rivali della Dinamo Bucarest è proprio quello: i cani...

Redazione DDD

Domenica, nel derby di Bucarest, la FCSB ha battuto la Dinamo 6-0. Le autorità cittadine volevano che più persone adottassero animali domestici, quindi prima della partita sono entrati anche loro!

Piccolo particolare: la FCSB ha rifiutato di aderire alla campagna di sensibilizzazione, perché la Dinamo Bucarest è conosciuta come la squadra dei "cani".