E’ morta la capra Hennes VIII: era la mitica mascotte del Colonia

Tristezza in Germania per la morte della mascotte di Colonia, nota a tutti e famosissima in ogni partita della squadra tedesca: "Piangiamo Hennes VIII, la nostra amata capra (dal 2008 al 2019, animale araldico). Ha dovuto essere sacrificata per motivi di salute", ha scritto il Colonia sui suoi social network. Apparentemente la capra aveva 14 anni. "Riposa in pace, Hennes", ha aggiunto il club tramite Twitter. La sua salute zoppicava già da un anno, quando si era ritirata come mascotte ufficiale.