East Midlands, in 7′ divisione uno stadio degno della Premier League!

Un gioiello nelle East Midlands, no non stiamo parlando di un futuro astro nascente del calcio inglese, ma di uno degli impianti più belli e caratteristici della Gran Bretagna.

Panchine incastonate su un manto misto in erba e sintetico e un tunnel che sbuca dalla bandierina del corner. La chicca sono gli spogliatoi, degni di una squadra di Premier League. Se siete di passaggio, deviate qualche miglio a ovest per gustarvi questa meraviglia. Non importa la categoria, il calcio è una roba seria, sempre.