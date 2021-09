Ecco il primo derby di Fernando Torres da allenatore: secondo di nome e primo di fatto…

Le telecamere di Vamos hanno seguito la leggenda dell'Atlético nello scontro contro il Real Madrid.

Fernando Torres ha vissuto domenica il suo debutto come vice allenatore della Primavera dell'Atletico Madrid nel derby contro il Real Madrid. Nonostante sia lui il capo allenatore dei giovani colchoneros, la minaccia di denuncia di Miguel Ángel Galán, presidente di Cenafe, il centro di formazione degli allenatori spagnoli, ha indotto Ricardo Ortega a figurare formalmente come coach con El Niño sullo sfondo, anche se era di fatto lui a guidare la squadra.

Fatto sta che Torres non ha voluto essere troppo protagonista, trascorrendo gran parte della partita seduto, anche se la tensione del gioco lo ha fatto alzare a più riprese per dare incoraggiamenti e istruzioni ai suoi e perfino per protestare contro alcune decisioni arbitrali. Le telecamere di Vamos gli hanno fatto un interessante servizio su tutti i suoi atteggiamenti durante la gara.