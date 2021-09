Edimburgo, vigilia derby per Darren: tifoso Hibernian, era in coma e al risveglio insulta gli Hearts…

Domenica a Tynecastle, gli idoli di Darren giocheranno sul campo dell'Hearts od Midlothian

Il 25enne di Galashiels ha avuto la sua vita sconvolta dopo essere stato ricoverato d'urgenza in ospedale nel giugno 2017 quando ha sviluppato un doloroso mal di testa e ha perso la sensibilità nella parte sinistra del corpo. I medici dell'Edinburgh Western General hanno scoperto che aveva un coagulo di sangue delle dimensioni di una moneta da 10 centesimi che gli ha causato un'emorragia nel cervello. Darren si è salvato ma è rimasto sulla sedia a rotelle. Ora gestisce un popolare canale YouTube e gli è stata data la possibilità di incontrare alcuni dei suoi eroi della squadra dell'Hibernian. Darren ha detto al Daily Record: "Penso che il significato di tutto ciò che ho superato è che voglio aiutare le altre persone. Alcune persone non sanno di me, racconterò loro come ho provato la droga, che ho bevuto, sono stato arrestato, sono stato investito da un'auto, mi è stato lanciato un mattone allo stomaco, tutto quello che sarebbe potuto succedere mi è successo. Ma dopo che ho avuto l'ictus mi sono reso conto che non potevo rannicchiarmi e arrendermi. Quello che mi sono detto è ‘se non avessi avuto il mio ictus non avrei fatto YouTube, non avrei incontrato così tanti calciatori ed esperti’. In un modo strano ho vissuto una brutta situazione e l'ho trasformata in qualcosa di positivo". Darren ora ospiterà un evento speciale, con relatori ospiti, il 19 novembre presso l'Hibs Supporter's Club nel Sunnyside di Edimburgo, dove parlerà di come ha superato le avversità.