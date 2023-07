Edin Dzeko e Maurito Icardi: dai gol della Madonnina al derby di Istanbul…

Nei derby contro il Fenerbahce e contro Edin Dzeko, Icardi giocherà per il suo presente nel Galatasaray ma anche per prendersi le sue rivincite rispetto al recente passato interista...

Mauro Icardi ha lasciato l'Inter nel 2019, Edin Dzeko è arrivato in nerazzurro nel 2021. Non si sono sfiorati direttamente e non sono stati interisti in rapida successione fra loro.