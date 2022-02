Egitto, il Coca-Cola FC viene promosso e cambia proprietà: e in squadra c’è un Nedved…

C’è un club in Egitto, promosso l’estate scorsa per la prima volta nella massima divisione egiziana, che si porta dietro una storia ricca di curiosità e aneddoti, pur essendo stato fondato poco più di 10 anni fa…

Nel 2011 viene fondato in Egitto un nuovo club di calcio. Si chiama Coca-Coca Football Club. Il motivo è presto detto. Proprietaria del club è una delle più grandi aziende produttrici e distributrici della bevanda analcolica più famosa e apprezzata al mondo, la Coca-Coca Company. E i colori sociali di questa nuova realtà nel panorama calcistico egiziano? Non potevano essere che il rosso e il nero. E nello stemma del club c’è tanto del marchio Coca-Cola. Negli ultimi anni la squadra si era assestata nella seconda divisione egiziana. Proprio nella scorsa stagione è arriva la prima storica promozione nella Premier League egiziana, arrivando in testa al Gruppo B di seconda divisione. Con il Coca-Coca FC sono salite, anch’esse per la prima volta nella loro storia, il Pharco FC (club fondato nel 2010 con sede nella città di Alessandria d’Egitto) e l'El-Sharkia Lel Dokhan (Eastern Company, club legato alla compagnia del tabacco). La promozione è stata ottenuta nello stesso periodo in cui si giocava Euro 2020. Ricordate il siparietto di Cristiano Ronaldo in una conferenza pre-partita quando ha nascosto due bottigliette di Coca-Cola sostituendole con una bottiglia d’acqua? Ecco, appena conquistata la promozione, l’allora tecnico della squadra, Tamer Mostafa, ci ha riso sopra in un’intervista televisiva: “Abbiamo seguito quello che è successo e penso che sia la migliore risposta al comportamento di Cristiano Ronaldo a Euro 2020. Se a lui (Ronaldo) non piace l’acqua gassata, noi siamo saliti in Premier League”, ha scherzato il tecnico del Coca-Coca FC. Nello scorso mese di settembre, la società ha cambiato denominazione in Future FC, dal momento che il club è stato acquisito dalla Future Company for Sports Investments.