Eibar, il derby di Copa del Rey gratis per gli abbonati

Con questa operazione, il club vuole promuovere la campagna di rinnovo degli abbonamenti, il cui modello online si concluderà venerdì prossimo, 29 dicembre. Tra coloro che utilizzeranno questa opzione verranno sorteggiate anche due esperienze VIP per il derby di coppa. Inoltre, i dirigenti vogliono garantire la massima partecipazione possibile a questa partita in cui la squadra avrà bisogno del sostegno degli spalti.

Per le persone che non rinnovano e non hanno disdetto l'abbonamento prima del venerdì della settimana successiva, il club rinnoverà automaticamente l'abbonamento. Allo stesso modo, sarà necessario regolarizzare la tariffa prima del 4 gennaio per beneficiare di questa offerta. L'Athletic Bilbao visiterà lo stadio Ipurua il 7 gennaio alle 19:00 nella partita dei sedicesimi di Copa del Rey. Anche se i Leoni sono una squadra di Prima Divisione, in una gara unica può succedere di tutto.