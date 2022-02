“El Mono” Burgos torna in panchina: è il nuovo allenatore dell’Aris Salonicco

Dopo una lunga avventura di 8 anni e mezzo come braccio destro di Diego Simeone all’Atletico Madrid ed un periodo breve e infruttuoso l’anno scorso con il Newell’s, Ramón Burgos, detto “El Mono”, è ufficialmente il nuovo allenatore...

Nuova avventura, stavolta in Grecia , per lo storico braccio destro di Diego Simeone, con lui insieme dal 2011 nelle esperienze al Catania , al Racing Club in Argentina e, infine, all’ Atletico Madrid . Germán Adrián Ramón Burgos, detto “El Mono” , è il nuovo allenatore dell’ Aris Salonicco , club che si trova all’ottavo posto nella Super League 1 greca .

L’ex portiere dell’Argentina e dei Colchoneros ha firmato un contratto fino a giugno 2024 e, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la firma: “Sono davvero contento di essere alla guida di uno dei club più storici della Grecia. Sono per natura ottimista, non vedo l’ora di cominciare. Insieme ai miei giocatori farò di tutto per portare questo club al successo. Non mi piacciono molto le parole, ci aspetta tanto lavoro”. Il 52enne di Mar del Plata, reduce dalla breve esperienza alla guida del Newell’s Old Boys da marzo a giugno 2021, troverà in squadra molti giocatori di origine sudamericana e anche due ex volti della Serie A: il difensore tunisino Yohan Benalouane, ex Cesena, Parma, Atalanta e Fiorentina, e l’attaccante paraguaiano ex Verona, Roma e Torino, Juan Manuel Iturbe.