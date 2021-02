El Tigre ancora in gabbia: Falcao non convocato dal Galatasaray per la sfida con l’Alanyaspor

Il capitano della nazionale colombiana ha saltato le ultime tre partite della squadra di Istanbul

Radamel Falcao, l'incubo continua. Il bomber colombiano non è stato preso in considerazione per la partita del Galatasaray contro l'Alanyaspor, questo sabato, nella Super League turca. La squadra di Istanbul ha diffuso la formazione di partenza sui propri social e il colombiano non compare tra gli undici, né in panchina.