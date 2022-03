Entra e segna una tripletta in 25 minuti: l’ex Primavera Torino Debeljuh decisivo per il Cluj

L’attaccante croato classe ’96 ha firmato una tripletta entrando dalla panchina e ha regalato la vittoria al suo Cluj contro la Dinamo Bucarest

Un passato in Italia e un presente in Romania . L’attaccante croato Gabriel Debeljuh è stato il vero protagonista della vittoria del CFR Cluj contro la Dinamo Bucarest . Il primo tempo tra i Ferrovieri di Dan Petrescu e i Cani Rossi di Flavius Stoican si era chiuso con il punteggio di 1-1. I padroni di casa hanno pareggiato con il 36enne numero 10 Ciprian Deac l’iniziale vantaggio di Baptiste Aloè . Ad indirizzare il match è stato l’ex Primavera Torino Gabriel Debeljuh.

Entrato nel secondo tempo, il 25enne attaccante ha deciso di chiudere la sfida in 25 minuti, tempo utile per firmare la sua personalissima tripletta. Cluj sempre più al comando della Liga 1 romena, con 76 punti raccolti in 30 partite. Nel passato italiano di Debeljuh si contano anche le esperienze al Piacenza, Mantova ed Este. Con la Primavera del Torino anche uno scudetto e una Supercoppa. Adesso il centravantone di 188 cm sta offrendo il suo prezioso contributo al Cluj di Dan Petrescu, reduce da cinque successi di fila in campionato. E ieri anche il pallone a casa per Debeljuh.