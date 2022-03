Entusiasmo in Ghana: “Sulley Muntari deve tornare in Nazionale per i derby contro la Nigeria…”

Il Ghana affronterà la Nigeria il 25 marzo al Baba Yara Sports Stadium prima della partita di ritorno il 29 marzo ad Abuja. Le partite fra queste due Nazionali in Africa sono vissute come un derby

L'ex difensore del Ghana, John Paintsil, ha detto che Sulley Muntari ha ancora un ritmo e un fisico da giovane e può ancora dire la sua, vista l'esperienza, anche in Nazionale. Le prestazioni del 37enne Muntari con la maglia dell'Hearts of Oak, squadra della capitale Accra sesta in classifica nel campionato ghanese, hanno suscitato scalpore con molti che hanno invocato la sua inclusione nella squadra dei Black Stars per le partite di playoff della Coppa del Mondo 2022 contro la Nigeria alla fine di questo mese.