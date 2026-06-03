I Mondiali 2026 si giocano negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per un tifoso italiano che vuole seguire la Nazionale dall'altra parte dell'Atlantico, il costo del cellulare può diventare una brutta sorpresa quanto un gol subito al 90°.

Il roaming con il proprio operatore italiano parte da 5–8€ al giorno per pacchetti limitati, e basta un paio di telefonate o un video su WhatsApp per finire fuori pacchetto. Chi è già stato in una trasferta lontana lo sa: torni a casa e trovi una bolletta che nessun gol vale.

L'alternativa è una eSIM locale, e negli ultimi due anni ha cambiato il modo in cui i viaggiatori gestiscono la connessione all'estero.

Come funziona una eSIM e perché è diversa dalla SIM fisica

Una eSIM è una scheda SIM integrata nel telefono, attivabile via QR code senza togliere la SIM italiana. La maggior parte degli iPhone dal modello 11 in poi e quasi tutti i flagship Android del 2021 o successivi la supportano.

Compri un piano dati locale — diciamo 10GB per gli USA a circa 15–20€ — lo scarichi sul telefono in due minuti e sei connesso con una numerazione americana. La tua SIM italiana resta attiva in parallelo per chiamate e SMS.

Per i Mondiali questo è pratico: chiami a casa con WhatsApp via eSIM, ricevi messaggi sul numero italiano, e non paghi il roaming.

Confronto diretto: roaming vs eSIM per i Mondiali 2026

Roaming operatore IT eSIM locale Costo giornaliero 5–8€ (pacchetto) ~1–2€ (media su 10 giorni) Velocità Dipende dall'accordo di roaming Rete locale completa Numero italiano Sì Solo con eSIM separata per numeri virtuali Attivazione Automatica 2 minuti via QR Rischio costi extra Alto (fuori pacchetto) Basso (piano fisso)

Se vai ai Mondiali per 10–14 giorni, la differenza tra roaming e eSIM può essere 50–80€. Su un viaggio che già costa 2.000–3.000€ non sembra tanto, ma è il budget per due partite in più di bar.

Cosa fare se ti servono anche le chiamate con un numero locale

Per ricevere chiamate con un numero americano — utile se prenoti alberghi, transfer o biglietti attraverso servizi locali — la soluzione è abbinare alla eSIM dati un

numero virtuale

.

Con app come Yesim puoi attivare un numero virtuale americano in pochi minuti, usarlo per WhatsApp, Telegram o chiamate dirette, e gestire tutto da un'unica app. Il piano eSIM dati e il numero virtuale sono separati, il che ti dà flessibilità: puoi tenere il numero attivo anche al ritorno dall'America se ne hai bisogno.

Codice sconto: YEDERBYIT10 — 10% di sconto sull'attivazione.

Quali telefoni supportano la eSIM

Prima di partire, verifica che il tuo telefono sia compatibile:

iPhone: dall'iPhone XS (2018) in poi, tutti supportano eSIM. Gli iPhone 14 e 15 venduti negli USA sono solo eSIM (senza slot fisico), ma quelli europei hanno entrambi.

Android: Samsung Galaxy S21 e successivi, Google Pixel 3a in poi, Motorola Edge (2020+). I telefoni brandizzati da operatore italiano a volte hanno la eSIM bloccata — vale la pena chiamare il servizio clienti prima di partire.

Attenzione: alcuni iPhone acquistati in Cina non supportano eSIM per via di restrizioni normative locali.

Come attivare una eSIM prima di partire

Il consiglio è attivarla da casa, qualche giorno prima del viaggio. Non aspettare l'aeroporto: le reti degli aeroporti americani sono congestionate e il QR code a volte fa fatica ad attivarsi in roaming.

Scarica l'app del provider eSIM scelto Scegli il piano USA (cerca piani da almeno 10GB se ci vai per due settimane) Scansiona il QR code nelle impostazioni del telefono Imposta la eSIM come linea dati predefinita, lascia la SIM italiana per chiamate/SMS

Al primo check-in a New York o Los Angeles sei già connesso senza cercare negozi di telefonia.

La scelta pratica

Per una trasferta ai Mondiali di 10–14 giorni, la eSIM è la scelta più sensata su tutti i fronti. Costa meno del roaming, offre la rete locale piena, si attiva da casa senza stress. Il roaming ha un senso solo se vai per 2–3 giorni o se il tuo operatore italiano ha offerte particolarmente aggressive per gli USA — alcuni hanno pacchetti a 15€ per 7 giorni che reggono il confronto.

Per tutto il resto: eSIM. E se hai bisogno di un numero americano per prenotazioni o per WhatsApp locale, aggiungi un numero virtuale. I Mondiali sono ogni quattro anni — la bolletta inaspettata non vale la pena.