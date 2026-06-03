I Mondiali 2026 si giocano negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per un tifoso italiano che vuole seguire la Nazionale dall'altra parte dell'Atlantico, il costo del cellulare può diventare una brutta sorpresa quanto un gol subito al 90°.
Il roaming con il proprio operatore italiano parte da 5–8€ al giorno per pacchetti limitati, e basta un paio di telefonate o un video su WhatsApp per finire fuori pacchetto. Chi è già stato in una trasferta lontana lo sa: torni a casa e trovi una bolletta che nessun gol vale.
L'alternativa è una eSIM locale, e negli ultimi due anni ha cambiato il modo in cui i viaggiatori gestiscono la connessione all'estero.
Come funziona una eSIM e perché è diversa dalla SIM fisicaUna eSIM è una scheda SIM integrata nel telefono, attivabile via QR code senza togliere la SIM italiana. La maggior parte degli iPhone dal modello 11 in poi e quasi tutti i flagship Android del 2021 o successivi la supportano.
Compri un piano dati locale — diciamo 10GB per gli USA a circa 15–20€ — lo scarichi sul telefono in due minuti e sei connesso con una numerazione americana. La tua SIM italiana resta attiva in parallelo per chiamate e SMS.
Per i Mondiali questo è pratico: chiami a casa con WhatsApp via eSIM, ricevi messaggi sul numero italiano, e non paghi il roaming.
Confronto diretto: roaming vs eSIM per i Mondiali 2026
|Roaming operatore IT
|eSIM locale
|Costo giornaliero
|5–8€ (pacchetto)
|~1–2€ (media su 10 giorni)
|Velocità
|Dipende dall'accordo di roaming
|Rete locale completa
|Numero italiano
|Sì
|Solo con eSIM separata per numeri virtuali
|Attivazione
|Automatica
|2 minuti via QR
|Rischio costi extra
|Alto (fuori pacchetto)
|Basso (piano fisso)
Se vai ai Mondiali per 10–14 giorni, la differenza tra roaming e eSIM può essere 50–80€. Su un viaggio che già costa 2.000–3.000€ non sembra tanto, ma è il budget per due partite in più di bar.
Cosa fare se ti servono anche le chiamate con un numero localePer ricevere chiamate con un numero americano — utile se prenoti alberghi, transfer o biglietti attraverso servizi locali — la soluzione è abbinare alla eSIM dati un numero virtuale.
Con app come Yesim puoi attivare un numero virtuale americano in pochi minuti, usarlo per WhatsApp, Telegram o chiamate dirette, e gestire tutto da un'unica app. Il piano eSIM dati e il numero virtuale sono separati, il che ti dà flessibilità: puoi tenere il numero attivo anche al ritorno dall'America se ne hai bisogno.
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Quali telefoni supportano la eSIMPrima di partire, verifica che il tuo telefono sia compatibile:
iPhone: dall'iPhone XS (2018) in poi, tutti supportano eSIM. Gli iPhone 14 e 15 venduti negli USA sono solo eSIM (senza slot fisico), ma quelli europei hanno entrambi.
Android: Samsung Galaxy S21 e successivi, Google Pixel 3a in poi, Motorola Edge (2020+). I telefoni brandizzati da operatore italiano a volte hanno la eSIM bloccata — vale la pena chiamare il servizio clienti prima di partire.
Attenzione: alcuni iPhone acquistati in Cina non supportano eSIM per via di restrizioni normative locali.
Come attivare una eSIM prima di partireIl consiglio è attivarla da casa, qualche giorno prima del viaggio. Non aspettare l'aeroporto: le reti degli aeroporti americani sono congestionate e il QR code a volte fa fatica ad attivarsi in roaming.
- Scarica l'app del provider eSIM scelto
- Scegli il piano USA (cerca piani da almeno 10GB se ci vai per due settimane)
- Scansiona il QR code nelle impostazioni del telefono
- Imposta la eSIM come linea dati predefinita, lascia la SIM italiana per chiamate/SMS
Al primo check-in a New York o Los Angeles sei già connesso senza cercare negozi di telefonia.
La scelta praticaPer una trasferta ai Mondiali di 10–14 giorni, la eSIM è la scelta più sensata su tutti i fronti. Costa meno del roaming, offre la rete locale piena, si attiva da casa senza stress. Il roaming ha un senso solo se vai per 2–3 giorni o se il tuo operatore italiano ha offerte particolarmente aggressive per gli USA — alcuni hanno pacchetti a 15€ per 7 giorni che reggono il confronto.
Per tutto il resto: eSIM. E se hai bisogno di un numero americano per prenotazioni o per WhatsApp locale, aggiungi un numero virtuale. I Mondiali sono ogni quattro anni — la bolletta inaspettata non vale la pena.
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