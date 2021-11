Esordio amaro per Moriero come ct delle Maldive: lo Sri Lanka recupera 4 gol!

Dopo aver dominato per 60 minuti e in vantaggio di 4 gol, nel secondo tempo le Maldive del ct Moriero si fanno rimontare in mezz'ora

Marco Alborghetti

Francesco Moriero da poche settimane è diventato il nuovo ct della Nazionale Maldiviana, ma il suo esordio non è stato per niente paradisiaco come il suo mare e le sue spiagge.

Dopo un primo tempo dominato per 3 reti a 0 contro lo Sri Lanka, nel secondo tempo la squadra allenata dal tecnico leccese ha inferto il gol del poker che solitamente chiuderebbe i giochi, ma non in questo caso.

A partire dal minuto 60, i padroni di casa si sono spenti, subendo in mezz'ora ben 4 gol, per una rimonta che ha davvero dello storico per lo Sri Lanka, ma dell'inspiegabile per le Maldive.

Ora Moriero è chiamato a rifarsi oggi contro il Bangladesh e il 14 novembre fuori casa contro lo Sri Lanka, sperando che questa volta la squadra rimanga vigile fino al 90esimo.