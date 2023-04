Euforia da Classico: i biglietti schizzano a 350, 600 e 1600 euro per Benfica-Porto

La piattaforma di rivendita dei biglietti registra valori che moltiplicano il prezzo ufficiale per il Classico Benfica-Porto di venerdì 7 aprile

Il Benfica ha messo in vendita i biglietti per il Classico di venerdì, al da Luz contro il Porto, con prezzi compresi tra 25 e 75 euro e solo per i soci. Tuttavia, su alcune piattaforme di rivendita di biglietti i prezzi salgono alle stelle.