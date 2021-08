Europa League, Celtic e Rangers ok: le due di Glasgow superano l’esame pre-derby

Dopo lo scontro indiretto in Europa al giovedi, sono previsti 50milan tifosi domenica allo stadio per il derby di Glasgow

Dopo aver vinto all'andata 2-0, il Celtic ha superato i playoff di Europa League, perdendo di misura sul campo dell'AZ ed eliminando gli olandesi nonostante il 2-1 a loro favore. La squadra biancoverde appare pronta per il derby di Ibrox Park contro i Rangers, domenica 29 agosto alle 13.00. Anche i Gers hanno fatto il loro dovere riuscendo a non subire gol sul campo degli armeni dell'Alashkert: anche in questo caso missione compiuta e gironi europei raggiunti.

Privi di Steven Gerrard in autoisolamento per Covid, i Rangers erano rappresentati in panchina in Armenia dall'assistente Gary McAllister che è fiducioso che i Rangers avranno una squadra più forte per il derby dopo che tutti sono usciti senza acciacchi dal confronto di Yerevan. McAllister ha detto: “Avremo tutti quelli che erano qui stasera e saremo sostenuti da altri quattro o cinque, secondo il mio conteggio. Abbiamo giocatori che hanno avuto a che fare con problemi di Covid. Abbiamo giocatori che sono stati sospesi. E abbiamo alcuni giocatori che hanno riportato alcune piccole ferite fastidiose ma superabili. Quindi saremo messi meglio per il prossimo fine settimana. Avremo circa 50mila fan dei Rangers che vengono a Ibrox per una partita contro uno dei nostri più grandi rivali. Queste sono le partite in cui vuoi sempre giocare".