Europei, derby politico in Kosovo: gli ultras della Romania provocano i padroni di casa

Derby politico andato in scena prima della gara tra Kosovo e Romania, valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Gli ultras ospiti hanno srotolato uno striscione che lascia ben poca immaginazione.

"Kosovo is not real nation, only a figment immagination" tradotto significa Kosovo non è una vera nazione ma solamente una finta immaginazione. Il tutto è stato accompagnato da fumogeni, torce e cori di scherno.