Everton, Pickford coinvolto in una rissa in un pub: “Hai le braccia di un T-Rex”

Il portiere dell'Everton avrebbe scatenato una rissa con alcuni tifosi che lo avrebbero scherzato per le sue braccia

Il portiere dell'Inghilterra e dell' Everton Jordan Pickford si è reso protagonista di una rissa in un pub con alcuni tifosi che lo avrebbero deriso per le sue braccia.

Secondo quanto riporta il The Sun, il 27enne è entrato al Beggar's Bridge con alcuni suoi amici, quando alcuni tifosi avrebbero iniziato a scherzarlo con delle battute poco carine come "Hai le braccia corte come quelle di un T-Rex".

Al momento tiene fede la testimonianza di un ragazzo che scagionerebbe Pickford: "Era stato deriso. Tutto quello che ho sentito è stato ‘braccia’ e poi basta; è successo non appena lui e i suoi amici sono entrati, non hanno nemmeno avuto il tempo di bere qualcosa. Pickford non si è fatto niente, era fuori dalla porta non appena è scoppiata la rissa".