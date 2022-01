Ex Brescia, Lupu: “Questo derby di Bucarest potrebbe essere l’ultimo…”

Dănuț Lupu presenta il derby tra Dinamo e FCSB e crede che la sua ex squadra potrebbe stravolgere i pronostici negativi. L'ex centrocampista della Dinamo teme però che la squadra non riesca a salvarsi dalla retrocessione.

Il derby Dinamo Bucarest-FCSB Bucarest si giocherà domenica 30 gennaio, alle 20:00. Intanto, Danut Lupu, 15 presenze in Serie A con il Brescia nella stagione 1994-95, ha criticato la decisione dei giocatori della Dinamo di giocare un'amichevole mercoledì, persa contro l'SC Popești Leordeni, squadra di terza serie. Poi: "Potrebbe essere l'ultimo derby, vista la situazione in casa Dinamo. Non capisco perché prima del derby sia stata giocata un'amichevole! Questo non sarebbe mai stato il caso ai nostri tempi".

Ancora Danut Lupu: "Non credo ci sarà una grande differenza. La gente dirà che sono un po' matto, ma non sarei sorpreso se la Dinamo vincesse davvero, anche se non sono un grande tifoso", ha dichiarato Lupu, secondo digisport.ro. La partita più attesa della dai tifosi si giocherà domenica sera in un'atmosfera desolata. Fino a ieri poco più di mille biglietti erano stati acquistati dai tifosi di casa della Dinamo Bucarest, rispetto ai quasi 5.000 messi in vendita. Questo è il 30% della capienza della Stefano il Grande Arena. Anche se la partita si giocherà in condizioni particolari, i giocatori della Dinamo sperano comunque che entro domenica sera i biglietti siano esauriti. Inoltre, i tifosi dovrebbero anche acquistare biglietti virtuali, al prezzo di 2,5 lei ciascuno, per salvare il club dal caos finanziario. Dei 5.000 biglietti, 200 andranno ai rivali dell'FCSB.