Ex Carpi, ricordate Jerry Mbakogu? Ora riparte dai greci dell’Apollon Smyrnis

Gli ultimi minuti in campo in Serie B col Cosenza nello scorso mese di maggio. Da questa estate era rimasto svincolato: adesso l’attaccante nigeriano Jerry Mbakogu, col Carpi in Serie A nel 2016, riparte dall’Apollon Smyrnis…

C’è molta Italia nel suo passato. Dal Padova alla Juve Stabia fino alla grande cavalcata con il Carpi di Fabrizio Castori in Serie A . Jerry Mbakogu è stato uno degli artefici del miracolo Carpi , portato in Serie A nel maggio 2015 a suon di gol (37 reti totali in cadetteria con il club romagnolo). L’attaccante nigeriano ha debuttato in Serie A alla terza giornata della stagione 2015/2016 al Renzo Barbera contro il Palermo di Beppe Iachini. Quella stagione la chiuse con 24 presenze (20 da titolare), mettendo a segno due reti contro Sampdoria e Lazio e confezionando due assist vincenti contro Roma e Genoa . Il più che discreto ruolino di marcia del Carpi di Castori nel girone di ritorno non bastò ai fini della salvezza. Fu subito retrocessione al primo anno in Serie A .

Da quel momento in poi Mbakogu ha vestito le maglie di Krylya Sovetov Samara in Russia, NK Osijek in Croazia, per poi tornare nel gennaio 2021 in Serie B al Cosenza. Non un ritorno esaltante per il nigeriano: pochi scampoli di partita e nulla più. Rimasto svincolato dalla scorsa estate, ora il 29enne attaccante è ripartito dalla Grecia: è un nuovo giocatore dell’Apollon Smyrnis. Troverà come compagni di squadra il 40enne difensore portoghese Bruno Alves (ex Cagliari e Parma), il centrocampista ghanese Raman Chibsah (ex Sassuolo, Frosinone e Benevento) e l’esterno macedone Nikola Jakimoviski (ex Varese, Bari, Benevento, Vicenza e Trapani tra le altre). Il club greco, ultimo in classifica con 13 punti e vittorioso proprio ieri per 2-1 sul campo del PAS Lamia dopo soli 3 punti nelle ultime 10 partite, è guidato da Gianluca Festa, 52enne ex allenatore di Cagliari e Como.