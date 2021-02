Ex Genoa, Rafinha e l’Olympiacos rescindono: il brasiliano vuole giocare ancora in Europa

Il terzino brasiliano ex Genoa lascia il club dopo aver messo insieme 14 presenze e un assist in campionato e sei gare in Champions League.

Redazione DDD

Cinque mesi dopo aver lasciato il Flamengo per l'Olympiacos, Rafinha dice addio anche alla Grecia. Il terzino destro ha incontrato i dirigenti della squadra greca e ha deciso di rescindere il contratto amichevolmente.

All'età di 35 anni, Rafinha aveva firmato con l'Olympiacos fino a giugno 2022 dopo aver ricevuto una proposta che considerava impossibile rifiutare. Il club greco ha però recentemente ingaggiato il francese Kenny Lala nel suo stesso ruolo. Nonostante l'uscita, la priorità del giocatore ex genoano è continuare in Europa prima di pensare a un ritorno al calcio brasiliano. Tuttavia, i membri della famiglia sostengono il ritorno del giocatore in Brasile.