Ex Inter, Emre Belozoglu gira al “suo” Galatasaray un Besiktas ammaccato per il derby

Emre Belozoglu pensa solo al Basaksehir, ma intanto ha fatto un favore alla sua ex squadra. il Galatasaray...

L'ex interista Emre Belozoglu è diventato "grande" con il Galatasaray di Fatih Terim tra il 1996 e il 2001. Poi, però, non ha più giocato in giallorosso, ma solo con il Fenerbahce e con l'Istanbul Basaksehir. Stessa storia da allenatore, prima ha allenato il Fener e adesso il Basaksehir.

Nel derby di ieri, Emre ha battuto il Beşiktaş prima del derby del Galatasaray. Sotto la guida di Emre Belözoğlu, il Medipol Başakşehir ha battuto 3-2 i bianconeri. Il Beşiktaş ha vinto una sola volta nelle ultime 4 partite di campionato in campionato (2 sconfitte, 1 pareggio). In panchina per i bianconeri non c'era Sergen Yalçın squalificato. Ma allo stadio Başakşehir Fatih Terim, Emre Belözoğlu ha giocato la sua prima partita ufficiale da allenatore del Başakşehir.