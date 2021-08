Ex Inter, Viktor Moses: giallo allo Spartak Mosca, la moglie del proprietario “E’ un mediocre”

Ma è vero che la moglie del proprietario dello Spartak Mosca non voleva e non vuole più Moses in squadra? Secondo lei no, secondo l'ex direttore sportivo invece sì....

Redazione DDD

Solo un mese fa Viktor Moses, ex giocatore di Antonio Conte nei primi otto mesi del 2020 all'Inter, dichiarava di aver trovato a Mosca e allo Spartak una "seconda casa". Ma attorno a lui non sembrano altrettanto contenti, visto che Zarema Salikhova, la moglie del proprietario dello Spartak Leonid Fedun, aveva invitato l'ex direttore sportivo del club, Dmitry Popov, a sbarazzarsi proprio dell'ex centrocampista del Chelsea. Secondo la versione di Popov...

A febbraio 2021, lo Spartak Mosca aveva perso 2-0 il derby in coppa di Russia contro la Dinamo Mosca ed emerge una corrispondenza societaria in cui emerge che, secondo la moglie del proprietario del club, Moses sarebbe stato definito "un giocatore molto mediocre e che non doveva essere acquisito". Era poi intervenuto il tecnico dello Spartak Mosca, Domenico Tedesco, assicurando che Moses aveva solo bisogno di rimettersi in forma. Questa è la versione di Dmitry Popov, ex ds dello Spartak, rispetto alla quale è arrivata la smentita della signora Zarema: "Sono pronta ad un confronto pubblico in conferenza stampa". Popov ha aggiunto sul suo canale Telegram che, secondo lei, nonostante "I capricci di Tedesco", Moses "non doveva essere comprato". La risposta di Salikhova nel suo canale Telegram."Non risponderò più alle tue provocazioni. Vedremo chi sta mentendo".