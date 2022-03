Ex Milan, il ritiro di Leandro Grimi: “Non rientravo nei piani del Mister, ma sono sereno”

Dopo aver annunciato la fine della sua carriera da calciatore, ha apprezzato il suo ultimo periodo all'Huracan. Prima della partita contro il Godoy Cruz, Grimi riceverà una targa in riconoscimento della sua carriera.

Leandro Grimi si è preso un tempo ragionevole dopo che gli è stato detto che non sarebbe stato preso in considerazione dall'allenatore. Prima per definire il suo futuro, in cui ha deciso di chiudere la sua carriera di calciatore e poi di parlare pubblicamente. Leandro Grimi si è aperto e ha raccontato i suoi sentimenti dopo il ritiro: "La dirigenza mi ha detto che è stata una decisione dell'allenatore Kudelka e lì, in quel momento, ho preso la decisione di lasciare il calcio. Sapevo che tutto prima o poi sarebbe finito e che la mia fine carriera doveva essere nell'Huracan. Sono tornato per quello", ha raccontato l'ex giocatore del Milan 2006-07.

Grimi ha debuttato allo stadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires, con la maglia dell'Huracan, fiero rivale del San Lorenzo, nel 2004 ed è tornato nel 2020 dopo una lunga carriera. “Avevo voluto tornare due volte, ho lottato per quello, quando il club era in uno stato pessimo. È stato molto difficile e ci sono molte cose che le persone non sanno perché non volevo dirle e oggi posso dirle. All'inizio non me lo hanno permesso, ho fatto uno sforzo e alla fine sono tornato guadagnando il salario minimo per quasi un anno", ha rivelato dialogando con HD Huracán sui rifiuti che ha ricevuto nel 2012 e nel 2018. E ha aggiunto: "Per fortuna ho potuto farlo, sentire di nuovo a casa, l'affetto delle persone, a cui sono molto grato perché con me si sono sempre comportati umanamente bene. Sarò sempre grato alla società perché nessuno è più importante della società”.