EX SERIE A – Castagne salva, Stryger Larsen butta via: sentenza Budimir

Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili croati e austriaci. Dal 2015 al 2019 in Italia. Con la maglia del Crotone ha giocato sia in A che in B. Nella serie cadetta, nella stagione 2015/2016 ha toccato le 40 presenze stagionali. In A ha vestito anche la maglia della Samp collezionato 14 presenze tra campionato e coppa. Dopo il periodo italiano ha trovato spazio nella penisola Iberica, prima al Maiorca e poi all’Osasuna dove gioca tutt’ora. Nel weekend ha realizzato una doppietta in appena 11 minuti contro il Betis. Due gol importantissimi per il 3-2 finale. Per l’Osasuna, il sogno Europa non è ancora svanito.