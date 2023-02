FA Cup, il Southampton dà l’ok: tifosi del Grimsby Town al St Mary’s con i loro immancabili pesci gonfiabili

All'inizio il Southampton, che affronterà il Grimsby Town (League Two) quinto turno di FA Cup, aveva imposto il no ai tifosi dei Mariners di entrare al St Mary's coi loro iconici pesci gonfiabili, simbolo del club. Poi il passo indietro...

Bella notizia per i tifosi del Grimsby Town, formazione che milita in League Two (quarta serie calcistica inglese). I fan dei Mariners si sono visti revocare il divieto di portare con sé i loro immancabili pesci gonfiabili, che rappresentano la mascotte del club con sede presso Cleethorpes, località marittima della contea del Lincolnshire, in Inghilterra. La squadra allenata da Paul Hurst affronterà il Southampton, ultimo in Premier League, mercoledì 1 marzo nel match valevole per il quinto turno di FA Cup. La cavalcata del piccolo Grimsby nella più antica competizione calcistica ufficiale al mondo sta entusiasmando la gente di Blundell Park. I Mariners sono partiti dal primo turno di FA Cup, eliminando nell'ordine Plymouth Argyle (5-1), Cambridge United (2-1), Burton Albion (1-0) e Luton (2-2, 3-0 nel replay).

Nel prossimo turno l'avversario sarà di livello superiore

Anche se il Southampton è alle prese con una stagione travagliata, come testimonia l'ultimo posto in Premier e le 5 sconfitte rimediate nelle ultime 6 partite giocate tra campionato e coppe. I Saints, inizialmente, avevano annunciato che non sarebbero stati ammessi oggetti e portafortuna gonfiabili al St Mary's Stadium, come da regolamento interno. Il Grimsby Town aveva fatto richiesta al Southampton per consentire ai propri tifosi di portarsi dietro gli iconici pesci gonfiabili, rappresentati anche nello stemma del club.

Dopo un primo no categorico, il Southampton ha fatto un passo indietro, con tanto di revoca del divieto. Insomma, i tifosi del Grimsby potranno assistere all'atteso match al St Mary's in compagnia della loro iconica mascotte, "Harry Haddocks". Soddisfatto l'amministratore delegato del Grimsby Town, Debbie Cook: "Non vedo l'ora di vedere i nostri tifosi sventolare con orgoglio i pesci. Sin dalla FA Cup del 1989 la nostra mascotte è stata presente in ogni grande partita nella storia del club. Sarebbe stato un vero peccato non avere i pesci con noi".