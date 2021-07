Famalicao, il veterano Bruno Alves torna in Portogallo all’età di 39 anni!

Bruno Alves continua ad aver voglia di giocare a 39 anni. Dopo tre stagioni al Parma e una spiacevole retrocessione in Serie B la scorsa stagione, il difensore centrale portoghese ha firmato con il Famalicao fino al 2023.

Ci sono calciatori che sembrano destinati a giocare per sempre Pochi eletti che, anno dopo anno, restano ai piedi del canyon, con la voglia di un bambino e con la motivazione di continuare ad aggiungere esperienze e traguardi raggiunti. Questo primo paragrafo potrebbe riferirsi, parola per parola, alla figura di Bruno Alves. Il calciatore portoghese, a 39 anni, sembra determinato a continuare a godersi il calcio d'élite ed è per questo che ha firmato per il Famalicao, squadra del distretto di Braga nella A portoghese.