Fatih Terim sente il derby con il Fenerbahce e striglia il Galatasaray anche in amichevole!

Al via la settimana del derby di Istanbul...e c’è già tensione...

Dopo la sosta per le nazionali, il tecnico del Galatasaray Fatih Terim continua a preparare il derby con il Fenerbahçe il 21 novembre, dedicando tutto il suo tempo a questa partita. L'allenatore esperto vuole la vittoria del suo Galatasaray contro i rivali. Terim è molto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, soprattutto in Nazionale. Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu e Barış Alper Yılmaz, in campo con la Turchia, soprattutto nell'ultima partita di Gibilterra, hanno fatto la differenza con le loro prestazioni. Nel derby, Terim vuole utilizzare 3 giocatori sulla linea offensiva, mentre vuole piazzare Mostafa Mohamed davanti a loro. Morutan, che è uno dei nomi dei giocatori più in forma degli ultimi periodi, dovrebbe tenersi pronto ad entrare in campo contro i gialloblu a derby in corso.