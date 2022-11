Febbre gialla e caccia al biglietto: Las Palmas, è già derby delle Canarie

Sono rimasti appena seimila posti per coprire la capienza dell'Estadio de Gran Canaria nel derby contro il Tenerife. Il Las Palmas ha annunciato questa domenica che sono stati venduti 26.031 posti tra i suoi abbonati. A partire da martedì 22 novembre, quei 6.000 biglietti rimanenti saranno aperti all'acquisto per i non abbonati.

Lato Tenerife, ha parlato il giovane canterano Teto: "Sono di Tenerife, del CD Tenerife e vivrò questo derby come chiunque altro", ha detto il centrocampista biancoazzurro, in dichiarazioni ai media ufficiali del club. "Affronteremo la partita nel migliore dei modi", sottolinea Teto, "e la nostra voglia si moltiplica". "So che i tifosi saranno con noi; li ringrazio molto per il loro supporto e saremo tutti insieme a Gran Canaria", ha proclamato.