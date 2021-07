Febbre Lapadula: fa gol con il Perù in Copa America e diventa Legodula…!

Lapadula e Perù, un binomio virale sui social...

È l'attaccante del momento. Gianluca Lapadula, che è stato in grado di segnare il suo primo gol con la squadra peruviana, ha nuovamente catturato l'attenzione sui social network nel bel mezzo della Copa América 2021 dopo che una sua particolare immagine è diventata virale. Proprio così, il giocatore del Benevento dall'Italia ha sorpreso gli utenti di Internet dopo che una pubblicazione lo ha mostrato in una versione Lego, generando così varie reazioni dai suoi follower, dai tifosi della Blanquirroja, ovvero la Nazionale peruviana, e dagli utenti in generale.

Secondo la pagina Peru Soccer Fan', Gianluca Lapadula non solo ha una canzone in suo onore , ma avrebbe anche un Lego da collezionare. "Se Gianluca Lapadula fosse un giocattolo Lego, sarebbe così", hanno indicato nel post che è già diventato virale e in cui più di un follower chiede il prezzo. Sebbene non sia indicato che sia in vendita, la verità è che il giocattolo peculiare del nuovo attaccante della squadra peruviana, già qualificato per la prossima fase della Copa América, creato da Bumaya studio è un successo. Gianluca Lapadula ha segnato il suo primo gol nel 2-2 contro l'Ecuador in questa Copa América, e poi ha celebrato l'evento sui suoi social network.