Federcalcio bulgara, derby per la presidenza: tra Berbatov e l’ex capo dimissionario per razzismo

Dimitar Berbatov ha ufficializzato martedì la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio bulgara (BFS). L'attuale vice allenatore dell'Etar Veliko Tarnovo ha presentato il suo programma dal titolo “Impossible is nothing”.

Dimitar Berbatov si candida ad essere il nuovo presidente della Federazione bulgara e cita il suo ex mister e guru al Manchester United: "Sir Alex Ferguson diceva che scegliere i ragazzi giusti per la tua squadra è la chiave del successo. Sono molto felice di avere i due Petrov nella mia vita. Vogliamo cambiare le cose". Il riferimento è a Martin Petrov, ex giocatore del CSKA Sofia, del Manchester City, della Nazionale bulgara e a Stan Petrov, a sua volta ex nazionale ed ex CSKA Sofia e Aston Villa. "Sono in contatto con il capo della FA rumena. I rumeni hanno un presidente più giovane di me. Hanno una strategia, mentre a noi manca. Vogliamo cambiare e affrontare molte cose, comprese le partite truccate e il razzismo. E ci concentreremo sullo sviluppo dei giovani", ha aggiunto Berbatov. Ma attenzione al rivale...