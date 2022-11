Fenerbache, Arda Guler bello di…mamma e dei record

Nella notte europea di Cracovia il Fenerbache batte 2 a 0 la Dinamo Kiev in Europa League. Le luci della ribalta - però - sono tutte per Arda Guler.

Con i suoi 17 anni e 251 giorni ha superato Jude Bellingham (che ha siglato il gol a 19 anni e 98 giorni). Come se non bastasse al momento della rete si è alzato la maglietta per dedicare il gol alla madre: "Ti voglio tanto bene". Il numero 10 ha, poi dispensato l'assist decisivo per il secondo gol della compagine turca.