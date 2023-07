Fenerbahce, la carica di Dzeko: “Qui per vincere, il campionato non passa solo dai derby”

L'ex attaccante dell'Inter ha intenzioni chiarissime per la stagione in Turchia...

Il 13 agosto inizia il campionato turco e il Fenerbahce di Edin Dzeko vuole avere un ruolo da protagonista assoluto. L'ex attaccante dell'Inter ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi della squadra allenata da İsmail Kartal: "Sono qui per far vincere il Fenerbahçe. Tra pochi giorni saremo pronti per la nuova stagione, la squadra è quasi pronta. Insieme agli altri nuovi acquisti cresceremo e arriveremo pronti. Le mie prime impressioni sono state positive: la cosa più importante è che lavoriamo sodo insieme. Ci saranno sempre critiche quando non giocheremo bene, ma la famiglia deve restare unita; a volte mio padre può essere il mio più grande critico, anche se penso di aver giocato bene".