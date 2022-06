Fenerbahçe: Mesut Özil fuori rosa da Marzo…e il nuovo allenatore non fa sconti

La decisione non cambierà...

Jorge Jesus è il nuovo allenatore del Fenerbahçe . L’ex allenatore del Benfica sbarca in Turchia per iniziare la nuova avventura, ma si trova subito tra le mani una patata bollente.

L’ex centrocampista dell’Arsenal, Mesut Özil, in forza al Fenerbahçe dal 2021, rimarrà fuori rosa anche con il nuovo allenatore. Il calciatore tedesco è fuori dai piani del club ormai da Marzo, quando ebbe problemi con l’allenatore precedente finendo ai margini del progetto. Anche il nuovo tecnico non intende fare sconti e ha dichiarato: “Ha avuto una grande carriera ed è un giocatore importante. Ma c'è una decisione che il club ha preso in merito e non la cambierò”