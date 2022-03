Fenerbahce, Miguel Crespo: “Giocare un derby di Istanbul è qualcosa di surreale”

Ad inizio stagione, il 25enne centrocampista portoghese Miguel Crespo ha lasciato l'Estoril. Mentre parlava della sua nuova carriera al Fenerbahçe...

La star portoghese del Fenerbahçe Miguel Crespo ha rilasciato dichiarazioni alla stampa del suo Paese. Crespo ha rilasciato importanti dichiarazioni: "Finora tutto sta andando alla grande. Sono passati alcuni mesi da quando sono qui. Tutto è molto nuovo per me e c'è un ambiente meraviglioso. Il tecnico Vitor Pereira mi ha aiutato molto ad abituarmi qui. Ho sentito il supporto e la fiducia di cui avevo bisogno qui. Ho giocato in tutte le posizioni in Portogallo. Tatticamente, ho lavorato molto bene in tutti i ruoli. Posso dire che questa esperienza mi ha aiutato molto perché vedo meglio il gioco. Nei momenti di sconfitta cerco sempre di mantenere l'equilibrio. Questa è la caratteristica migliore che ho".

Il Fenerbahce non sta andando benissimo e Crespo non lo tiene nascosto: "Mentirei se dicessi che sono felice dei nostri risultati. I grandi club non scendono a compromessi sulle dimensioni quando vanno male per 1-2 anni. Questo si vede nei derby. Giocare a un derby di Istanbul è surreale per me. Ho assistito a un ambiente meraviglioso che non avevo mai visto prima”.