Fenerbahce, Ozil gioca poco: chiede più minutaggio e intanto dal Qatar si informano…

Mesut Özil sta pensando di lasciare il Fenerbahçe a causa di una lite con il suo allenatore, Vítor Pereira, secondo i media turchi. Nel frattempo, i qatarioti dell'Al Sadd mostrano interesse per lui.

Secondo 'Fanatik', da qualche giorno l'Al Sadd starebbe valutando di acquisire il tedesco. Nonostante il calciatore non voglia per il momento lasciare il club, valuterà l'offerta se il confronto con il suo allenatore non migliorerà. Intanto, qualche settimana fa, prima che arrivasse l'offerta del Qatar, il suo rappresentante, Erkut Sogut, ha affermato che Özil non partirà: "Mesut ha un contratto fino al 2024 e i suoi piani al Fenerbahçe e in Turchia non si limitano alla validità del contratto. Vuole avere un ruolo importante nel club”.