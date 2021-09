Fernando Torres, il derby dopo le polemiche: manca il patentino ma c’è il Real contro il suo Atletico

Il compromesso Fernando Torres: ok sulla panchina contro la seconda squadra dell'Atletico Madrid, ma....

La squadra Juvenil A dell'Atlético Madrid esordisce in campionato, nel debutto ufficiale di Fernando Torres come allenatore della seconda squadra dei colchonero. Un inizio circondato da polemiche dopo la denuncia del presidente del Cenafe, Miguel Ángel Galán, per il fatto che la leggenda biancorossa non ha il titolo di allenatore di livello 3 che sta attualmente studiando: quindi non potrebbe fare da capo allenatore. L'Atlético ha reagito e ha rilasciato un comunicato assicurando che Torres è l'assistente allenatore della Juvenil A per motivi legali (il primo sarà Ricardo Ortega) ma anche che il Nino potrà dare indicazioni in panchina e anche in seguito frequentare i media come secondo allenatore.