Fernando Torres senza il patentino: la scuola allenatori tuona “Lo denunciamo”

L'attuale mister della Juvenil A dell'Atletico Madrid potrebbe essere denunciato per non avere il titolo di allenatore professionista. Lo ha spiegato su Twitter Miguel Galán, presidente della Scuola Nazionale di Allenatori di Calcio della Spagna

Davide Capano

Il presidente della Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol Cenafe, Miguel Galán, ha avvertito Fernando Torres che, se continuerà ad allenare, lo denuncerà per non avere il titolo di allenatore. "Voglio avvertire, come ho fatto con Zidane e il Real Madrid, che Fernando Torres non ha il livello 3, poiché lo sta iniziando ora nella RFEF per poter agire come tecnico della divisione giovanile d'onore dell'Atletico Madrid, quindi se continua, verrà denunciato", ha scritto Galán sul suo account Twitter.

Come sottolinea il numero uno della Cenafe, è una situazione simile a quella che ha vissuto Zidane ai tempi. Ora 'El Niño' ha preso da poco in carico la Juvenil A dell’Atletico Madrid, mentre si prepara a seguire il corso da allenatore insieme ad altri ex calciatori come Gabi, Arbeloa e Roberto Carlos.

Polemiche, quindi, intorno a Torres e ai suoi primi passi in panchina. Galán e la sua Scuola Nazionale di Allenatori di Calcio della Spagna andranno fino in fondo per impedire a Fernando di essere il primo mister di una squadra senza avere il livello 3 della UEFA.