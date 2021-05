Festa di compleanno e veleni: 11 contagiati, il CSKA 1948 diserta il derby con il CSKA Sofia

73 anni di storia per il CSKA Sofia, ma la festa viene intaccata dal derby della discordia con i fuoriusciti del CSKA 1948

Oggi il CSKA Sofia compie 73 anni dalla sua fondazione. 31 volte campione, 20 volte vincitore della Coppa Nazionale e 4 volte della Supercoppa, nella sua storia ha eliminato nelle competizioni continentali, squadre come il Liverpool, il Notthingham Forest, l'Ajax, arrivando per due volte alle semifinali della Coppa dei Campioni. Ha sfornato giocatori come Hristo Stoichkov, Dimitar Yakimov, Dimitar Penev, Petar Zhekov e molti altri. Ma anche nel dì di festa c'è una grana...

La dirigenza del CSKA 1948 ha annunciato infatti che non scenderà in campo nel derby con il CSKA Sofia in programma venerdì 7 maggio, in quanto la sua rosa è stata colpita ampiamente dal Covid-19 (11 tesserati). La Federazione Bulgara invece sembra non voler indietreggiare sulla decisione di giocare, anche se nel corso della stagione molte società (PFC Levski, PFC Ludogorets, FC Tsarsko Selo, PFC Slavia, PFC Beroe) erano state aiutate per lo stesso problema.