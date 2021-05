Feyenoord, Lucas Pratto perde il derby con l’Ajax e si frattura: 8 viti nel perone!

Lucas Pratto ha subito un'operazione conclusa con successo per la frattura del perone che ha subito nella sconfitta del Feyenoord contro l'Ajax. L'argentino, che ha ricevuto otto viti, avrà un tempo di riabilitazione stimato tra i 4 e i 6 mesi.

Lucas Pratto, 32enne attaccante argentino in prestito dal River Plate, continua a non avere fortuna nella sua prima esperienza nel calcio olandese. Il giocatore conta a malapena poche apparizioni, avendo disputato tre pessime partite da titolare delle otto giocate. A questo va aggiunto il terribile infortunio subito durante il Klassieker olandese che la sua squadra ha dovuto affrontare contro l'Ajax. L'attaccante è stato sostituito al 79esimo a causa di una entrata dolorosa e sfortunata su di lui.

L'"Orso" ha riportato una frattura del perone scomposta nella gamba destra. Per fortuna l'operazione successiva è andata a buon fine ed è già immerso in una riabilitazione che durerà dai quattro ai sei mesi. Il fatto invasivo è stato che i chirurghi hanno mettere fino a otto viti nella parte infortunata. Il quotidiano argentino 'Olé' ha riferito che il trasferimento dal River Plate includeva un'assicurazione in caso di infortunio, quindi il Feyenoord continuerà a pagare il giocatore fino al 30 giugno, data in cui tornerà in Argentina per continuare la sua guarigione.