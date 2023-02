Fibrillazione Porto Alegre: dopo 16 anni torna il figliol prodigo Luiz Adriano…

Aveva lasciato l'Internacional di Porto Alegre nel 2007, quando aveva 20 anni. Oggi ne sta per compiere 36, nel prossimo mese di aprile, e torna casa...

Ad attendere l'ex attaccante del Milan 2015-2017 c'erano i tifosi colorados dell'Internacional, la squadra che era stata anche di un altro ex rossonero come Alexandre Pato. Tutti in aeroporto, ad aspettare l'attaccante che aveva appena lasciato l'Antalyaspor e il calcio turco.