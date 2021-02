Finale Brasileirão, “Gabigol sta chiedendo”: i tifosi del Flamengo provocano l’Internacional

Flamengo e Internacional Porto Alegre nella partita decisiva prima contro seconda nella 37esima giornata del campionato brasiliano. Nel pieno dell'attesa per questa vera e propria finale, i tifosi rossoneri hanno steso uno striscione provocando i...

La frase “Gabigol stai chiedendo”, oltre a entrate nello striscione studiato per provocare gli avversari come riporta la giornalista Raisa Simplicio, era nota anche nella voce del telecronista Galvão Bueno dopo che il Flamengo aveva eliminato l'Internacional nell'edizione 2019 della Copa Libertadores. In quell'occasione, il 28 agosto, il Flamengo aveva pareggiato 1-1 con la squadra del Rio Grande do Sul a Beira Rio, a Porto Alegre e, 35 anni dopo, era tornato a disputare una semifinale della competizione sudamericana.