Giornata storica! Le Isole Marshall hanno finalmente fondato la loro Federcalcio

Un gruppo di appassionati ha messo insieme l'atto costitutivo della Federazione calcistica delle Isole Marshall, con l'obiettivo di diffondere il calcio. I membri del consiglio includono Divine Waiti, un avvocato originario delle Isole Salomone pazze del calcio, e Claire Loeak, un assistente avvocato e nipote dell'ex presidente del suo paese, Christopher Loeak. Una volta terminate le pratiche burocratiche, inizierà il compito di rendere popolare il calcio nelle Isole Marshall e il piano potrebbe concretizzarsi quando il paese ospiterà i prossimi Giochi della Micronesia. Un obiettivo a lungo termine sarebbe essere accettato come membro a pieno titolo dell'OFC, la Federcalcio dell'Oceania, ma Tuvalu e Kiribati sanno quanto possa essere difficile per i piccoli stati insulari ottenere l'accettazione, dopo aver provato e fallito per molti anni.

Tuttavia Divine Waiti ripone la sua fede nelle parole del presidente dell'OFC Lambert Maltock, che ha chiesto che tutte le nazioni insulari siano coinvolte nella famiglia calcistica del Pacifico. Se si potesse ottenere l'appartenenza associata all'OFC - ed è importante anche se in questa fase iniziale - Claire Loeak non esclude la possibilità di schierare una squadra di calcio femminile delle Isole Marshall ai Giochi del Pacifico del 2023 a Honiara. Uno stadio per la Micronesia dovrebbe essere costruito su un terreno bonificato, e questo fornirebbe da ulteriore pungolo e stimolo alle squadre delle Isole Marshall- Saranno necessarie anche competenze di coaching e risorse di base come kit e attrezzature, e Claire Loeak sta progettando di convincere suo zio Christopher Loeak, Presidente delle Isole Marshall dal 10 gennaio 2012 all'11 gennaio 2016, a sostenere la causa. Ma una cosa che la nuova federazione non farà è promuovere una competizione internazionale per i piccoli stati insulari, una voce che è circolata sui social media ma Divine Waiti dice che non ha alcun fondamento.