Fine della maledizione, il Las Palmas non vinceva il derby a Tenerife da 20 anni…

I gialli vincono un derby a Tenerife due decenni dopo, con una grande partita firmata con un gol di Kirian Rodriguez

Il Las Palmas ha posto fine alla maledizione vissuta nei derby delle Canarie tenuti allo stadio Heliodoro di Tenerife per due decenni. La squadra di Gran Canaria, in una partita collettiva notevole, ha offuscato un Tenerife irriconoscibile con un monologo nella ripresa che Kirian Rodriguez ha firmato, con un gol superbo da fuori area. La prima parte era dal più al meno per la gente del posto. Eppure il Tenerife, nel primo tempo, aveva avuto a disposizione le prime occasioni della partita, poi a lungo andare si sono limitati ai guizzi isolati di Shashoua e Bermejo, mentre il Las Palmas ha costruito una partita di grande intensità e organizzazione tattica.

La squadra ospite, allenata da Pepe Mel, si è dimostrata sempre più a suo agio con il passare dei minuti. Il panorama è rimasto invariato dopo l'intervallo, con il Las Palmas che ha avuto una marcia in più quando si è trattato di far circolare la palla con Moleiro sull'erba dello stadio avversario. Con il pallone ormai quasi sempre in possesso del Las Palmas, Jesé ha sfiorato il gol che non è arrivato grazie ad una grande parata del portiere avversario Soriano. È stato l'avvertimento prima del gol di Kirian Rodriguez, decisivo, per la delusione dei tifosi di casa del Tenerife.