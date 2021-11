Finiteli! Ian Wright tifa Orlando Pirates e lancia il derby di Soweto…

Kaizer Chiefs e Orlando Pirates: i due grandi rivali di Soweto, sobborgo di Johannesburg, si affronteranno sabato per un attesissimo incontro di campionato all'FNB Stadium.

L'ex attaccante dell'Arsenal e dell'Inghilterra Ian Wright ha esibito il suo tifo a favore degli Orlando Pirates in vista dell'incontro di sabato contro i Kaizer Chiefs nel Soweto Derby.

La squadra Amakhosi, i Kaizer Chiefs, ospiterà i loro rivali di città per una partita della Premier Soccer League all'FNB Stadium e Wright, che ha mostrato il suo amore per i Piurates in passato. li ha incoraggiati. "Finiteli domani", ha scritto Wright, 58 anni, sul suo account Twitter.