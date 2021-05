Fla-Flu, Gabigol si prende tutto al Maracanà: derby di Rio e titolo Carioca

Gabigol riscatta il caso della festa nel casinò clandestino di 3 settimane fa e trascina il Flamengo alla vittoria nel campionato di Rio: 3-1 nel derby Fla-Flu contro il Fluminense e doppietta dell'ex interista.

Il Flamengo ha vinto il Campionato Carioca per la 37esima volta. Il titolo nasce dai piedi di un nome già segnato nella storia del club, di un ragazzo che ha iniziato la sua carriera da professionista proprio il club rossonero:- sono stati due i gol di Gabigol a spianare la strada e uno del giovane João Gomes, 20 anni, a definire il trionfo per 3-1 sul Fluminense, al Maracanã, questo sabato. Fred, dal dischetto del rigore, ha segnato il gol del Fluminense, con cui il Tricolor puntava a rientrare in partita contro il Mengao.

Eletto protagonista del Campionato Carioca, Gabigol è tornato a brillare in un momento decisivo per il Flamengo. Il numero 9 ha segnato due gol in due minuti alla fine del primo tempo e ha dato il là alla vittoria rossonera, dopo l'1-1 dell'andata nella doppia finale del derby di Rio. Con ciò, ha concluso il torneo con otto gol, capocannoniere della squadra. Rivelato nelle divisioni giovanili del Flamengo, il centrocampista João Gomes, 20 anni, ha segnato il suo primo gol da professionista per il Flamengo, anche lui in un momento decisivo. Il match era sul 2-1 e il Fluminense stava spingendo per il pareggio, quando il giovane è entrato in campo e, al primo tocco di palla, ha sfruttato l'assist di Marcos Felipe per decretare la vittoria. Nonostante i quattro gol segnati, Fla-Flu è stato dai due volti, come all'andata. Il Flamengo ha avuto più possesso palla nel primo tempo, ma è riuscito a superare il forte tricolore solo nei minuti finali. Il Fluminense è andato meglio nel secondo tempo, trainato dal rigore e ha iniziato a cercare il pareggio contro un rivale che puntava a controllare i ritmi della partita. Alla fine, però, il contropiede con Vitinho e Pedro, appena entrati, sfocia nel gol di Gomes e chiude il derby nella finale del campionato di Rio de Janeiro.