Fluminense e Dani Alves: clamoroso, niente accordo e trattativa saltata

Restano le divergenze economiche, Dani Alves non rispetta l'ultimatum del club di Rio

Così vicino così lontano. Daniel Alves non giocherà per il Fluminense. Dopo una settimana di trattative e un accordo che sembrava ben vicinissimo, il contratto non è stato confermato. Il club ha ricevuto mercoledì scorso la controproposta del terzino destro 38enne, ha fatto una nuova offerta e ha dato una risposta. Ma l'esterno, libero sul mercato dopo l'uscita dal San Paolo, ha deciso di non accettare l'ultima offerta tricolore.

La rottura è confermata da Globo Esporte. Il Fluminense ha visto Dani Alves come un'opportunità di mercato e si è unito alla lotta con i club che volevano il terzino. La dirigenza ha presentato al giocatore un progetto a lungo termine, fino alla fine del 2022, con ingaggio a partire da 600mila dollari, ma la richiesta di Dani Alves era di 1 milione. L'importo renderebbe irrealizzabile il flusso di cassa e internamente è stato considerato "folle", con il rischio di danneggiare lo stato finanziario del club. Il Fluminense, poi, ha fatto un'ultima mossa, alzando la proposta a 700mila dollari e accettando il bonus e la clausola di uscita in caso di offerte dall'Europa proposta dal giocatore. In pratica il milione richiesto da Dani Alves sarebbe stato raggiunto con bonus e facilities. Il Fluminense ha dato un termine per la risposta fino alla mezzanotte di giovedì 23 settembre. La fretta era dovuta alla scadenza per l'iscrizione al campionato brasiliano. Questo venerdì termina il periodo per tutti i club per registrare i nuovi arrivi nella competizione. Oltre al Tricolore, altri tre club brasiliani e due esteri avevano mostrato interesse per il campione olimpico. Tra questi anche Flamengo e Athletico-PR. Con la vicinanza di un accordo, diversi fan del Fluminense avevano invaso i social network di Daniel Alves questo giovedì pomeriggio, facendo pressioni per l'arrivo del terzino a Laranjeiras. Ma la "campagna" dei tifosi non si è conclusa con un lieto fine. Se il giocatore avesse accettato, l'annuncio ufficiale sarebbe arrivato questo venerdì mattina.