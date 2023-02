Fluminense, John Kennedy accende il derby di mercato: “Il Flamengo? Ma non ci penso nemmeno…”

Visto che il discorso ha suscitato polemiche, l'attaccante in prestito dal Fluminense ha spiegato la sua posizione. Sottolineando l'affetto che ha per il Fluminense, John Kennedy ha apprezzato il modo in cui è stato abbracciato nel club Tricolore. In considerazione di ciò, in segno di riconoscenza, non è nei piani un futuro trasferimento al Flamengo.

Le sue parole: “A volte le cose hanno una proporzione maggiore di quello che sono. Ma per tutto quello che il Fluminense mi ha dato finora, non penso di poter mai giocare per il suo massimo rivale. È una questione di riconoscimento e apprezzamento per tutto quello che il Fluminense ha fatto per me, come mi ha abbracciato e proiettato nel calcio. Rispetto tutti i club, sono un professionista, ma è una cosa che non mi passa per la testa giocare nel Flamengo. È per l'amore del Fluminense per me, i tifosi, è un modo per ringraziare i tifosi e il club”, ha detto a GE.